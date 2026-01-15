Пермский аэропорт обновил расписание чартерных рейсов на зарубежные курорты

Стало известно расписание чартерных авиарейсов из Перми на курорты Турции, Вьетнама и Египта на 2026 год. Первым на это обратило внимание издание Business Сlass.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

В наступившем году из Перми в турецкую Анталью будут летать авиакомпании Southwind Airlines и Pegasus Airlines. Полетные программы рассчитаны с конца апреля по конец октября.

Рейсы из Перми на вьетнамский курорт Камрань будут осуществлять Azur Air и Nordwind Airlines. Полетные программы стартуют с 23 января и рассчитаны до середины октября.

В египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Перми полетят авиакомпании «Россия», «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз», Nordwind Airlines и Ural Airlines. Рейсы запланированы с начала января до второй половины октября.