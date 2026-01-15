Бастрыкину доложат о проверке доставки на Ямале, едой из которой отравились дети

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад проверки службы доставки ресторана в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), из-за блюд из которой отравились дети, сообщили в информационном центре СКР.

Согласно обращению жительницы в приемную главы СКР во «ВКонтакте», в декабре два ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу после употребления блюд из доставки. Врачи выявили у пострадавших признаки кишечной инфекции. Такие же симптомы были обнаружены у членов их семей.

В начале января в Telegram-канале NSK было опубликовано сообщение, в котором один из жителей рассказал, что 26 декабря заказал роллы в ресторане «Макси Суши», но после их употребления семья почувствовала себя плохо, а ребенка с сальмонеллезом отправили на лечение. В соседней палате лежал еще один ребенок, отравившийся суши из той же доставки в этот же день.

Ирина Пичурина