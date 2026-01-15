Минздрав Удмуртии ответил на жалобы о плохих условиях в детском отделении ГКБ №4

Жители Удмуртии выразили недовольство состоянием детского отделения ГКБ №4 в Ижевске. Женщины, находившиеся в больнице с грудными детьми, рассказали изданию «Осторожно Media» о плохих условиях в палатах, в частности, о холоде и обрушившейся штукатурке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Багин, Telegram Фото: Сергей Багин, Telegram

По их словам, в помещениях наблюдаются серьезные проблемы с теплоизоляцией. Жительницы отмечают, что во многих местах отваливается штукатурка, от стен дует ветер, для обогрева детей медперсонал использует специальные лампы над кроватями.

Жительницы рассказали, что, несмотря на условия, в больнице работает квалифицированный и эмпатичный медперсонал, однако наблюдается нехватка молодых врачей.

«Остались те, кто работает там много лет и по соображениям совести не хочет никуда переходить. Больше всего мне обидно врачей и медсестер в такой ситуации, потому что мы ушли через пять дней, а они ходят туда каждый день. Каждый день выслушивают эти недовольства условиями»,— рассказала одна из женщин. Цитату приводит «Осторожно Media».

В больнице имеются платные палаты, но их, говорят жительницы, недостаточно для всех желающих. Они утверждают, что подобные условия в больнице сохраняются долгие годы.

«В 2024 году Роспотребнадзор после проверок требовал сделать ремонт в лабораториях и палатах, но больница отказывалась выполнять предписание, ссылаясь на нехватку денег. <...> “Осторожно Media” изучили портал госзакупок. За последние пять лет больнице выделили на ремонт незначительные суммы. <...> В марте прошлого года в минздраве республики заявили, что выделили на ремонт более 14 млн руб.»,— пишет издание.

После публикации материала, о состоянии больницы рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

«Мы знаем о проблеме и прилагаем все усилия для ее решения <...> В прошлом году из бюджета республики была выделена целевая субсидия на начало ремонтных работ. Благодаря этому нам удалось провести капитальный ремонт кровли здания, полностью заменить покрытие крыши и входной группы.»,— написал он в Telegram.

По словам министра, здание больницы площадью 9,5 тыс. кв. м было построено в 1983 году. С того времени капитальный ремонт не проводился. Сейчас здание используется частично и нуждается «в серьезном обновлении».

В 2026 году, добавил господин Багин, работы в больнице продолжатся, в частности, будут отремонтированы палаты в отделениях. Министр сказал, что министерство «ведет оценку» стоимости полного капремонта здания и «ищет возможность продолжать работы дальше».

Анастасия Лопатина