В Ленобласти спасатели деблокировали водителя легковушки после ДТП с грузовиком

Во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на 15 января на дороге от Мурманского шоссе до поселка имени Морозова столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии водитель легковогушки оказался заблокирован в машине, сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Фото: Пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области

На место выезжали спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.

Артемий Чулков

