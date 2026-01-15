Над Волгоградской областью сбили пять БПЛА
Над Волгоградской областью сегодня ночью, 15 января, уничтожено пять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Над Волгоградской областью сбили пять БПЛА
Фото: ИА Общественное мнение
Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал, что пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате уничтожения БПЛА нет.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — сообщается в телеграм-канале администрации Волгоградской области.