Объем экспорта грузов в 2025 году на СвЖД вырос на 1,4%

Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличила объем грузов на экспорт в 2025 году на 1,4%, отправив 30,6 млн тонн товаров, сообщили в пресс-службе СвЖД. Доля экспорта в общем грузообороте магистрали составила 24,5%.

В структуре экспорта преобладали химические и минеральные удобрения — 45,8%, нефть и нефтепродукты — 25,7%, грузы в контейнерах — 11,9%, а также черные металлы, лес и пиломатериалы, химикаты и кокс. Лидерами по динамике стали химикаты (+43,6%, 700 тыс. тонн), черные металлы (+29,8%, 2,6 млн тонн) и грузы в контейнерах (+16,5%, 3,6 млн тонн). Наибольшие объемы отправок пришлись на удобрения (14 млн тонн), нефть (7,9 млн тонн) и контейнерные грузы (3,6 млн тонн).

Основными направлениями экспорта стали Бразилия и Китай. Грузы перевозились через сухопутные погранпереходы в России и Казахстане, а также через дальневосточные порты — Владивосток, Находка, Мыс Астафьева. В то же время объемы отправок через порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна сократились в прошлом году.

Растет интерес к международному транспортному коридору «Север – Юг», включающему три маршрута через Азербайджан, по Каспийскому морю и восточный — через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. В 2025 году выросли отправки через станцию Трусово в Турцию, Туркмению, Иран, Оман и ОАЭ — 25,9 тыс. тонн, что на 19,8% больше, чем в предыдущем году.

Ирина Пичурина