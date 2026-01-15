Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Трактор» проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:4

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил в выездном матче екатеринбургскому «Автомобилисту». Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев льда.

Матч прошел 14 января на стадионе «УГМК-Арена». Единственный гол «Трактору» принес Максим Джиошвили. В составе «Автомобилиста» шайбами отличились Александр Шаров, Стефан Да Коста, оформивший дубль, и Ярослав Бусыгин.

Сейчас «Трактор» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда сыграет 18 января с омским «Авангардом».

Ольга Воробьева

