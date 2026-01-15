Счетная палата пожаловалась на трату госбюджета при создании лекарства от импотенции

Счетная палата РФ (СП) направила президенту и в Генпрокуратуру доклад о неэффективном использовании бюджетных средств в проекте по созданию отечественного лекарства от импотенции «Мускулив». В ведомстве подсчитали, что на разработку и исследования препарата с 2017 по 2025 год направлено около 1 млрд руб., а общие расходы на проект превысили 2,4 млрд руб., что в 1,6 раза выше первоначальной сметы.

Лекарство планировалось производить на основе мускуса кабарги (саблезубого оленя). Для этого предполагалось построить питомник для разведения животного в Горно-Алтайске и лабораторию в Подмосковье для производства препарата. Первоначально объекты планировалось ввести еще в 2020 году, однако питомник открыли на четыре года позже, а лаборатория до сих пор не достроена, указали аудиторы.

Проверка показала, что ключевая цель — создание замкнутого цикла производства — достигнута не была. Препарат разрабатывался на основе сырья, купленного на рынке, а не полученного в питомнике. Клинические исследования проводились в частных центрах, а не в федеральных центрах Федерального медикобиологического агентства (ФМБА).

Сейчас права на регистрацию и производство препарата планируется передать частной компании АО «Брынцалов-А», несмотря на государственные расходы, указали в ведомстве. Счетная палата направила письмо руководителю ФМБА с предложением до 30 апреля 2026 года рассмотреть вопрос о возможности производства лекарственного препарата «Мускулив» силами подведомственных ФМБА России организаций, а также рекомендовали привлечь к ответственности виновных должностных лиц и взыскать штрафы с недобросовестных подрядчиков.