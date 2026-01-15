В Варненском районе в аварии погибли два человека

После столкновения двух автомобилей в Варненском районе погибли два пассажира машин, еще четыре человека пострадали, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 14 января 20-летний водитель ВАЗ 2110 двигался по дороге Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Во время обгона в разрешенном месте автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ 2107 под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП 17-летняя пассажирка первого транспортного средства и 24-летний пассажир второго скончались в медицинском учреждении. Пострадали четыре человека: оба водителя, 33-летний и 40-летний пассажиры ВАЗ 2107.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка.

Виталина Ярховска