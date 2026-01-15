В Челябинской области расследуют гибель ребенка при пожаре

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки во время пожара в Ашинском районе. В настоящее время осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Пожар произошел ночью 15 января в квартире дома по улице Свердлова в рабочем поселке Кропачево. По данным следствия, во время тушения спасатели нашли тело семилетней девочки, ее не успела спасти мать из-за задымления и темноты. Остальных трех детей она смогла эвакуировать через окно. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки на кухне.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ольга Воробьева