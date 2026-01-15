Совладельцу «Кириешек» по решению суда запрещено вести деятельность в России

Тверской районный суд Москвы 14 января удовлетворил иск о запрете деятельности Игоря Семенова — совладельца АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ», владеющая брендами «Яшкино», «Кириешки», «Хрустящий картофель»; признана экстремистской и запрещена).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, принято решение обратить в доход государства 18,7% акций, принадлежащих Игорю Семенову, рыночной стоимостью 7,4 млрд руб. Компания является головной в холдинге «КДВ», включающем более 70 предприятий в России и за рубежом. Капитализация корпорации оценивается в 497 млрд руб., ежегодный доход — 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб.

В октябре 2025 года суд признал экстремистским объединением и обратил в доход государства имущество владельца группы компаний Дениса Штенгелова, а также его отца Николая Штенгелова. По версии Генпрокуратуры, Штенгелов-младший поставлял ВСУ продовольствие после начала спецоперации, а его отец с 2014 года оказывал финансовую помощь украинским националистическим батальонам.

Группа «КДВ» является одним из крупнейших игроков на российском рынке кондитерских изделий и снеков. В ее состав входят 10 фабрик в различных регионах России, в том числе в Краснодарском крае, Воронежской, Кемеровской, Московской, Новосибирской и Томской областях. Предприятия выпускают более 700 видов продукции под 40 торговыми марками, включая «Бабкины семечки», «Кириешки» и «Яшкино».

