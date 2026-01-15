Пермская команда победила в «медвежьем» дерби

Гандболисты «Пермских медведей» обыграли «Чеховских медведей» в матче чемпионата России среди команд Суперлиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Пермские медведи» Фото: ГК «Пермские медведи»

Встреча в Подмосковье закончилась со счетом 31:28 (16:12) в пользу гостей. Успеху пермяков не помешали даже два удаления по ходу матча. В активе вратаря победителей Андрея Дьяченко 14 сейвов.

«Пермские медведи» набрали 26 очков в 15 матчах и занимают первое место в турнирной таблице. Идущие следом «Зенит» и ЦСКА имеют на очко меньше, но у подопечных Валентина Бузмакова сыграно на игру больше.