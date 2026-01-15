Специализированный центр консервации в условиях катастроф создали в РНБ

На базе Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге создали специализированный центр консервации в условиях катастроф. Об этом сообщил директор РНБ Денис Цыпкин на пресс-конференции в ТАСС.

По словам господина Цыпкина, создание такого центра является одним из важнейших научных шагов учреждения. Он начнет полноценную работу с 2026 года и будет заниматься сохранением культурного наследия в ситуациях военных действий, пожаров, наводнений и других чрезвычайных ситуаций.

В структуру центра войдут горячая линия для оперативных консультаций, а также подразделения по разработке и внедрению методов экстренной консервации и восстановления повреждённых документов.

Глава РНБ подчеркнул, что библиотека обладает многолетним опытом в этой области, накопленным ее реставрационными мастерскими и научными лабораториями.

Андрей Маркелов