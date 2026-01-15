В муниципалитетах Челябинской области из-за холодов отменили занятия в школах

В Челябинске и других муниципалитетах региона 15 января отменили очные занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Учащиеся с первого по одиннадцатый класс обеих смен остались дома в Челябинске, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, Карталинском и Аргаяшском округах. Кроме того, глава Озерска Сергей Гергенрейдер в личном telegram-канале написал об отмене занятий для школьников и студентов колледжей первого и второго курса.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 15 января температура на территории региона достигала -28°C, -33°C, в низинах -35°C, -40°C. Днем воздух прогрелся до -19°C, -24°C.

Виталина Ярховска