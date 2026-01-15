Полиция Канберры обнаружила в жилом районе 11 самодельных бомб

На северо-западе Канберры полицейские обнаружили одиннадцать самодельных взрывных устройств за два дня. Небольшие бомбы, которые еще не успели никому причинить вреда, были найдены в общественных местах — в жилых кварталах, рядом с тротуарами, пешеходными дорожками и в городских парках. Полиция призвала быть настороже.

«Сообщений о пострадавших не поступало, но мы обеспокоены тем, что эти устройства были оставлены в общественных местах, где любой мог наступить на них и поднять»,— сказала исполняющая обязанности детектива-инспектора полиции Анна Вронски (цитата по ABC).

Госпожа Вронски заявила, что полиция не рассматривает это как попытку организовать теракт, но чрезвычайно серьезно относится к происшествию и ведет расследование.

Взрывные устройства, разбросанные по улицам города, похожи на небольшие металлические трубки. «Часть из них сдетонировала до приезда полиции, а некоторые мы обнаружили до того, как они сработали»,— рассказала госпожа Вронски.