Прокуратура начала проверки операторов портовых терминалов по перевалке угля на Дальнем Востоке

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку угольных стивидорных компаний на предмет соблюдения экологических нормативов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Проверки начаты в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской и Магаданской областях, а также на Чукотке.

Поводом послужили публикации в региональных соцсетях и мессенджерах — местные жители жаловались на возможные нарушения законодательства об охране окружающей среды при перевалке угля в морских портах Дальнего Востока. В прокуратуре отметили, что ранее стивидоры рапортовали об активизации работы по внедрению наилучших доступных технологий по хранению и перевалке пылящих грузов и соблюдению экологических требований.

Наиболее активно проблема угольной пыли в портовых городах поднималась в 2017—2020 годах. Доходило до угроз «Росморпорта» о разрыве договора в адрес крупнейших компаний, подконтрольных олигархам.

Эрнест Филипповский

