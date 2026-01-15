Энергетические объекты Волгоградской области подверглись атаке БПЛА

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на энергетические и транспортные объекты Волгоградской области, сообщил ночью губернатор региона Андрей Бочаров.

«На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет»,— привела его слова пресс-служба областной администрации.

Ночью работа волгоградского аэропорта не прерывалась. По информации Росавиации, полеты приостанавливали аэропорты Калуги и Саратова. В Калуге мера действовала более семи часов, в Саратове — около двух.