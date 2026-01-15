Коренные народы с сентября получат право рыбачить без специальных разрешений

С 1 сентября вступит в силу Федеральный закон, упрощающий порядок традиционного рыболовства для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС), для них вводится «беззаявительный принцип», сообщило правительство Чукотской автономии.

Право рыбачить свободно, без получения специальных разрешений, в пределах установленных объемов, получат те, кто включен в список Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, уточняется в сообщении. Для включения в федеральный список до 1 января 2028 года требуется подать в ФАДН заявление и документы, подтверждающие принадлежность к коренному народу. До этой даты будет действовать переходный период, и те, кто еще не внесен в список, смогут рыбачить по прежним правилам.

Согласно утвержденному правительством РФ перечню, к КМНС относятся 40 народов численностью менее 50 тыс. человек. КМНС обладают особым статусом и имеют право на ряд льгот, среди которых — преимущественное пользование биоресурсами на своей территории. Традиционное рыболовство регулируется федеральным законом от 20 декабря 2004 года №166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Он оговаривает возможность добычи рыбы также и общинами — при наличии рыболовного участка, полученного на конкурсной основе. Также в законе содержится запрет на коммерческий промысел КМНС.

Эрнест Филипповский