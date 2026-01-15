Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных операций в Венесуэле

Сенат США отклонил резолюцию, которая запрещала бы президенту Дональду Трампу проводить военные операции в Венесуэле без одобрения Конгресса. Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса. В итоге за отклонение документа проголосовал 51 сенатор против 50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как сообщает Reuters, резолюция, предложенная сенатором-демократом Тимом Кейном, была попыткой ограничить полномочия администрации Дональда Трампа в отношении Венесуэлы после проведенной 3 января операции по захвату президента Николаса Мадуро. Авторы документа настаивали, что блокада венесуэльского побережья американским флотом и угрозы дальнейших действий подпадают под определение «военных действий» и требуют санкции Конгресса.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун назвал инициативу демократов «истерией против Трампа», заявив, что США «не проводят там военных операций». Белый дом настаивает, что захват господина Мадуро был «судебной операцией» для его экстрадиции в США по обвинениям в наркоторговле, а не актом войны.