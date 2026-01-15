Суд вернул МОЭК иск к посольству Украины на 2,4 млн рублей

Московский суд вернул без рассмотрения новый иск ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) к посольству Украины в России. Компания требовала взыскать более 2,4 млн руб. задолженности, но не устранила процессуальные нарушения, допущенные при подаче заявления.

Как сообщает «РИА Новости», иск поступил в суд 10 ноября прошлого года, однако был оставлен без движения, поскольку МОЭК не приложила доказательства уплаты госпошлины и направления копии иска ответчику. На устранение недостатков отводился срок до 30 декабря, но компания этого не сделала.

Это уже 14-й иск энергокомпании к украинскому посольству с 2022 года. В прошлых случаях МОЭК взыскивала задолженность и пени по договорам снабжения теплом и горячей водой, заключенным в 2009 году. Нерассмотренным остался один иск на сумму более 3,6 млн руб. Остальные иски были удовлетворены, с посольства в пользу МОЭК уже взыскано 40 млн руб.