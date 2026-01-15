В Max опровергли сообщения об утечке данных 15 млн человек

Пресс-служба мессенджера Max назвала фейком информацию о взломе платформы. Там заверили, что не обнаружили подозрительной активности во внутренних системах мессенджера, а данные, выложенные на хакерском форуме, не относятся к Max.

«Max не хранит данные в указанном в сообщении формате, в мессенджере нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее»,— сообщили представители мессенджера в ответ на запрос ТАСС.

Сведения о возможной утечке данных пользователей мессенджера были опубликованы на хакерском форуме DarkForums. Один из участников форума заявил, что получил доступ к информации более чем о 15 млн пользовательских профилей, включая имена, номера телефонов и технические данные аккаунтов. Позже информация об этом стала распространяться в Telegram-каналах.