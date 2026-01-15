Трамп и Родригес обсудили «нерешенные вопросы» в отношениях США и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Американский президент высоко оценил беседу и назвал госпожу Родригес «потрясающим человеком».

«Мы сегодня отлично побеседовали. И она потрясающий человек. Это тот человек, с которым мы очень хорошо работаем… Мы обсудили много вопросов, и, как мне кажется, у нас сейчас очень хорошие отношения с Венесуэлой»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По словам господина Трампа, разговор был долгим.

Делси Родригес сообщила, что стороны обсудили «нерешенные вопросы» в отношениях между странами. «Сегодня я провела продолжительный, продуктивный и корректный телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который проходил в атмосфере взаимного уважения»,— написала госпожа Родригес в своем Telegram-канале.

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. На пост и. о. президента Венесуэлы была назначена вице-президент Делси Родригес.

