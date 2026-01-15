Rusprofile: новый бизнес в 2025 году активнее всего открывался в Марий Эл

За 2025 год в России открыли 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 4,13% больше, чем в 2024 году, подсчитал сервис для проверки контрагентов Rusporifle. Результаты исследования привело ТАСС.

Чаще всего бизнес открывался в Республике Марий Эл. Регион показал рост на 33,6%. В республике открылось 5,7 тыс. новых субъектов бизнеса против 4,2 тыс. в 2024 году. Кроме того, в топ регионов с наибольшим приростом также вошли Чувашия, Дагестан, Волгоградская область и Карачаево-Черкесия.

Положительная динамика наблюдалась в 75 регионах. По абсолютному числу регистраций бизнеса лидирует Москва — в столице рост составил почти 150 тыс. компаний и ИП за год, несмотря на снижение динамики показателя (-12,7%). За столицей следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Снижение числа новых регистраций было отмечено в Херсонской области (-42,9%), Запорожской области (-35,9%) и Ненецком автономном округе (-32,4%).