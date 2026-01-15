Родригрес призвала граждан продолжать борьбу, пока Мадуро не будет на свободе

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес приветствовала участников марша трудящихся, которые вышли на улицы в поддержку похищенного главы государства Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Она призвала демонстрантов объединяться, чтобы добиться экономического роста, благосостояния и социальной справедливости в стране, а также бороться за возвращение президента.

«Братья и сестры, трудящиеся страны! В эти тяжелые времена, которые мы переживаем, мы должны продолжать борьбу до тех пор, пока не вернутся президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес»,— заявила госпожа Родригес в телефонном обращении к демонстрантам (цитата по ТАСС).

ТАСС отмечает, что в Венесуэле с момента военной операции США, которая прошла 3 января, проходят марши и митинги. Люди требуют вернуть господина Мадуро и его супругу, которые были захвачены американскими военнослужащими, домой. Сейчас Николас Мадуро находится в Нью-Йорке под стражей. Он ожидает суда по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка.