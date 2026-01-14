Владимир Путин наградил ульяновского пилота-инструктора медалью Нестерова

Пилоту-инструктору летного отряда Ульяновского института гражданской авиации Ильнару Амерханову присвоена медаль Нестерова за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и добросовестную работу, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области, отмечая, что соответствующие документы подписаны президентом России Владимиром Путиным, в связи с чем губернатор региона поздравил пилота с заслуженной наградой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Медаль присвоена Ильнару Амерханову в связи с его грамотными действиями во время нештатной ситуации, которая произошла во время одного из учебных полетов с курсантом.

Как сообщал «Ъ-Волга», 19 августа минувшего года во время учебного полета самолета Diamond DA40 УИГА с бортовым номером RA 02643 после взлета отвалилось колесо передней стойки шасси. Полтора часа самолет кружил в районе аэродрома, вырабатывая топливо, а затем произвел посадку на задние стойки шасси и после торможения, аккуратно опустился на бесколесную переднюю стойку, что позволило сохранить в целости фюзеляж и двигатель самолета. Авиаспециалисты отмечают, что пилот-инструктор среагировал на нештатную ситуацию очень грамотно, сумев сохранить самообладание в сложной обстановке.

Андрей Васильев, Ульяновск