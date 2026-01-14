Фирму из Саратова обязали платить детям погибшего в ДТП под Волгоградом

Дубовский районный суд Волгоградской области обязал ООО «Симбирское» выплатить компенсацию 11-летней дочери погибшего в ДТП, которое произошло в декабре 2022 года. Фирма, в которой работал осужденный за смертельное ДТП 39-летний водитель Денис Гусев, должен будет покрыть ущерб. Это последнее из трех решений, вынесенных в пользу детей погибшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Симбирское» выплатит детям погибшего 3 млн рублей

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Фото: Прокуратура Волгоградской области

ООО «Симбирское» зарегистрировано в Саратове в марте 2020 года. Компания работает в сфере грузоперевозок. Юрлицо принадлежит Алексею Баранову. В 2024 году выручка организации составила 50 млн руб., а прибыль — 46 млн руб., активы — 80 млн руб. «Симбирское» четыре раза выступало исполнителем госконтрактов на сумму 2 млн руб.

Авария произошла на трассе Волгоград — Сызрань. Гусев, управлявший тягачом КАМАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате погибли два человека: 17-летний подросток и 34-летний мужчина. Четверо получили травмы и были госпитализированы. Водитель микроавтобуса предупреждал дальнобойщика, мигая фарами и сигналя. Однако в суде Гусев отрицал свою вину, утверждая, что авария случилась на его полосе. В августе 2024 года его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права на управление транспортом на три года.

В декабре 2025 года суд постановил, что ООО «Симбирское» должно выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб., единовременную сумму свыше 130 тыс. руб. и ежемесячную выплату в размере 5 тыс. руб. до достижения ребенком совершеннолетия или окончания учебы по очной форме. Сумма рассчитана на основе минимального размера оплаты труда погибшего.

Нина Шевченко