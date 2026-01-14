С новым эпизодом

Нижегородский райсуд объединил уголовные дела в отношении бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, обвиненного в превышении полномочий при работе с подрядчиками. Дополнительный четвертый эпизод был выделен из основного обвинения, связанного с компанией «Строительные технологии». Это позволило вернуть обвиняемого под арест. Адвокаты полагают, что следствие искусственно разделило эпизоды ради содержания обвиняемого под стражей. Защита пыталась объединить дела в одно, но не смогла сделать этого до поступления дополнительного обвинения в суд. Иначе Илью Халтурина пришлось бы отпустить, так как предельный срок ареста по основному делу истек. Второе дело позволило оставить его в СИЗО до конца июня.

Нижегородский райсуд по ходатайству защиты бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» (с ноября 2025 года — АО «Объединенный коммунальный оператор») Ильи Халтурина объединил два уголовных дела о превышении им должностных полномочий. Как писал «Ъ-Приволжье», экс-управленцу крупнейшей в Нижнем Новгороде коммунальной компании инкриминировали преступления с проектом модернизации Нагорной теплоцентрали, контрактами на ремонт магистрального трубопровода и сетей в центре города и необоснованным повышением зарплаты руководителю дочернего ООО «Теплоэнергоремонт-НН» Якову Гиркину.

Следствие полагает, что в 2023 году Илья Халтурин незаконно распорядился заключить договор корректировки проекта реконструкции здания теплоцентрали с ООО «ГТВ-Проектирование»: прежний подрядчик ООО АСБ «Парсек», выполнявший работы для «Теплоэнергоремонт-НН», сорвал сроки. Замена подрядчика привела к удорожанию сметы работ почти вдвое — до 491 млн руб., новая компания также не уложилась в сроки, а положительное заключение Главгосэкспертизы до сих пор не получено, следует из обвинения.

Второй эпизод превышения полномочий, разделенный на два уголовных дела, касается контрактов «Теплоэнерго» с ООО «Строительные технологии». По фабуле дела, в 2023 году АО без торгов заключило с ней договор на проектирование, получение экспертизы и строительство для реконструкции магистрального трубопровода на проспекте Гагарина и квартальных теплосетей на улице Кулибина. Когда сроки оказались сорваны, гендиректор «Теплоэнерго» не стал требовать с подрядчика 3 млн руб. неустойки и штрафа. При этом контракт, по версии следствия, был подписан незаконно: у руководителя организации была непогашенная судимость, а компания получила подряд без торгов.

Дополнительный четвертый эпизод был выделен из обвинения в 2025 году, что позволило оставить Илью Халтурина под арестом. Летом предельный срок содержания его в СИЗО истек, однако прямо на выходе из следственного изолятора его задержали, предъявили очередное обвинение и вернули под стражу. Адвокаты посчитали, что это было сделано искусственно, и долго добивались объединения уголовных дел. Однако пока четвертый эпизод, касающийся тех же лиц, компаний и событий, не был утвержден прокуратурой и не поступил в суд как отдельное дело, защита не смогла добиться объединения эпизодов: суд откладывал ходатайство адвокатов, а подсудимого не привозили в здание суда «по неизвестным причинам». Если бы до поступления четвертого эпизода в суд дела удалось объединить, Илью Халтурина пришлось бы отпустить из-под стражи, отметили адвокаты.

Сейчас второе уголовное дело поступило в суд, который соединил дела. При этом новое дело позволило оставить Илью Халтурина в следственном изоляторе еще на полгода по ходатайству гособвинителя.

Он убедил суд в том, что подсудимый может скрыться, влиять на свидетелей и контрактную документацию, которая послужила доказательством преступлений. Илья Халтурин и его защита просили перевести его под домашний арест, доказывая, что скрываться он не намерен, предварительное следствие по всем эпизодам завершено, доступа к электронным документам коммунальной компании у него нет, и он сам заинтересован в объективном расследовании. Илья Халтурин приобщил к материалам дела постановление об окончании расследовании основного дела с заключением о том, что следователь не против отпустить его из-под стражи. Однако суд поддержал гособвинителя и продлил Илье Халтурину арест до 28 июня.

Обвинительное заключение по второму уголовному делу прокурор огласит в конце января.

Илья Халтурин не признал вину ни по одному из эпизодов.

Он объяснил, что замена проектировщика фактически спасла Нижний Новгород от чрезвычайной ситуации с отоплением в условиях аномальных морозов, а компания «Строительные технологии» оказалась чуть ли не единственным подрядчиком, согласившимся выполнить работы в сжатые сроки.

По эпизоду с зарплатой Якову Гиркину, осужденному на условный срок за превышение полномочий с корректировкой проекта теплоцентрали, которую он потратил на адвокатов, Илья Халтурин выскажется на следующих заседаниях.

Роман Рыскаль