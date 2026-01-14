Жилищно-коммунальные компании в Волгограде оштрафованы на 45 млн рублей

В 2025 году инспекция госжилнадзора Волгоградской области вынесла 448 постановлений о штрафах на сумму 44,6 млн руб. Эти санкции коснулись управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций. Причиной стали нарушения жилищного законодательства, сообщили в ведомстве.

Чаще всего нарушали лицензионные требования при управлении домами, правила содержания и ремонта зданий, а также не обеспечивали жителей коммунальными услугами. В декабре предприятиям ЖКХ вынесли 29 постановлений и оштрафовали на 1,9 млн руб.

Одним из примеров стало постановление в отношении ООО «ЖЭУ 66». Компанию оштрафовали на 150 тыс. руб. за несоблюдение правил проверки дымовых и вентиляционных каналов в квартирах дома № 10 на ул. Рионской в Волгограде. В июле прошлого года проверка выявила систематические нарушения.

