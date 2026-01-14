Непубличность не спасла от несвободы

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Константин Окунев (внесен в перечень террористов и экстремистов) не смог обжаловать в апелляции продление ареста до 27 февраля. Обвиняемый в призывах к террористической деятельности в телеграм-канале, он настаивал, что не опасен для общества. Господин Окунев обещал также, что на фоне расследования дела не будет заниматься публичной деятельностью. Авторство спорных постов он отрицать не стал. Защитник обвиняемого со ссылкой на экспертов указывал, что спорные посты носят ироничный характер. Он предлагал избрать доверителю меру пресечения в виде домашнего ареста или залога. Суд аргументы жалобы не убедили.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Ъ-Прикамье Фото: архив Ъ-Прикамье

В апелляционной жалобе Константин Окунев пытался оспорить решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей до 27 февраля текущего года. В условиях лишения свободы бывший депутат законодательного собрания Прикамья находится с 29 октября прошлого года. Тогда он был задержан в пермском аэропорту сотрудниками ФСБ в рамках дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). На следующий день суд по ходатайству следователя отправил его в СИЗО до 28 декабря.

По версии силовиков, господин Окунев опубликовал в подконтрольном телеграм-канале шесть сообщений, в которых призывал к насилию в отношении главы государства. Сам обвиняемый сначала не давал показаний и не подтверждал, что является администратором телеграм-канала. Впрочем, незадолго до рассмотрения меры пресечения он дал показания, что администрировал ресурс и сам размещал в нем посты.

На это обстоятельство обратил внимание защитник Константина Окунева, адвокат Иван Хозяйкин. По его мнению, то, что обвиняемый признал факт администрирования телеграм-канала, а также авторство постов свидетельствует, что он сотрудничает со следствием. «По сути, Окунев избавил следствие от доказывания важнейшего обстоятельства. Далеко не факт, что в итоге его причастность к каналу была бы установлена, поскольку администрация Telegram не отвечает на запросы правоохранительных органов»,— убеждал суд адвокат. По его мнению, решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения не содержит конкретики. В судебном акте не обосновано также, почему суд отказал в избрании мер пресечения, предложенных защитой: домашнего ареста или залога в размере 2 млн руб. По мнению господина Хозяйкина, материалы дела свидетельствуют о том, что действия Константина Окунева не содержат серьезной общественной опасности. В частности, заключения психологической и лингвистической экспертиз говорят о том, что спорные посты написаны в «ироничной форме».

Сам обвиняемый убеждал суд, что не собирается скрываться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей и совершать преступления, находясь под залогом или домашним арестом. Также он пояснил, что не собирается заниматься какими-либо формами активизма. «Перед заседанием суда (по рассмотрению дела по существу.— «Ъ-Прикамье») не в моих интересах заниматься вообще какой-либо публичной деятельностью»,— заявил господин Окунев.

Представитель прокуратуры Елена Нечаева просила не менять Константину Окуневу меру пресечения. По ее мнению, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Прокурор указала, что с момента задержания господина Окунева к сроку продления меры пресечения его положение ухудшилось. В частности, 23 декабря прошлого года в отношении него было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. Оно касается размещения аналогичных постов на странице активиста «ВКонтакте». На это Иван Хозяйкин сделал реплику, что указанная страница уже три года как заблокирована по решению прокуратуры. Поэтому как оказались там спорные материалы — большой вопрос.

Прокурор в своей речи добавила, что срок расследования продлен до 28 февраля текущего года, по делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Основания для избрания меры пресечения с момента первоначального решения суда, по ее мнению, не изменились.

В итоге апелляция решение первой инстанции изменила частично. Срок заключения под стражей Константина Окунева уменьшен на день. В СИЗО он будет находиться как минимум до 27 февраля текущего года.

Дмитрий Астахов