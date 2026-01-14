Затянули в сети

«Россети Урал» приобрели сети в Добрянке и Краснокамске, принадлежавшие ООО «Регионэнергосбыт». За последний месяц это уже второе приобретение компании — ранее она консолидировала региональные предприятия «Краевые электрические сети» и «Северные краевые электрические сети». В компании планируют продолжить консолидацию сетевых активов Прикамья. Эксперты считают, что сделка также связана с ужесточением федерального законодательства и политики укрупнения системообразующей сетевой организации.



«Россети Урал» купили сети в Добрянском и Краснокамском округах. Как сообщили в компании, комплекс включает в себя линии электропередачи 0,4–35 кВ общей протяженностью почти 1 тыс. км, 443 трансформаторные подстанции и одну подстанцию 35 кВ общей мощностью более 230 МВА. Речь идет об объектах, ранее принадлежавших ООО «Регионэнергосеть» (РЭС). Сумма сделки не раскрывается. По данным «Ъ-Прикамье», она могла составить 300 млн руб. «Приобретение объектов электросетевого комплекса проводится в рамках реализации стратегии по консолидации активов на базе системообразующей территориальной сетевой организации»,— уточнили в компании «Россети Урал». Для консолидации используются разные механизмы, в том числе покупка активов, заключение договоров аренды, судебное признание права собственности на бесхозяйное электросетевое оборудование. Компания планирует продолжить консолидацию активов в Пермском крае.

ПАО «Россети Урал» является системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в Пермском крае. Соответствующий указ 5 сентября 2024 года подписал губернатор Дмитрий Махонин. Всего в эксплуатации филиала в Пермском крае находится 371 подстанция. Он осуществляет электроснабжение промышленных предприятий и населения на территории общей площадью 160,6 тыс. кв. км с населением 2,6 млн человек. В декабре прошлого года стало известно, что под управление «Россетей Урал» также переходят региональные предприятия «Краевые электрические сети» (КЭС) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС).

ООО «РЭС» — одно из крупнейших электросетевых предприятий региона, было зарегистрировано в 2021 году. 92,35% долей принадлежит ООО РСК «Развитие», остальные 6,65% — ООО «Энерго-Инвест». Учредителями «Энерго-Инвест» являются Светлана Жукова (доля в УК — 66,67%) и дочь первого губернатора Пермской области Геннадия Игумнова Елена Арзуманова (доля в УК — 33,33%). Учредители АО «КЭС КМР» — ООО РСК «Развитие» (71% у Владимира Плотникова, сына депутата гордумы Перми Владимира Плотникова, 29% принадлежат Елене Арзумановой). Отметим, что ранее коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района были муниципальным предприятием. Чистая прибыль общества в 2024 году составила 842,5 млн руб., выручка — 1,9 млрд руб. Кроме сетей в Добрянке и Краснокамске, РЭС обслуживала сети в других территориях края — Березниках, Чайковском, Перми.

Вчера в ООО «Регион­энергосеть» сделку по продаже сетей не прокомментировали — в компании не ответили на запрос «Ъ-Прикамье». Как сообщил собеседник, знакомый с ситуацией, в собственности РЭС находились только сети Краснокамска и Добрянки. В остальных территориях компания обслуживала сети на правах аренды, договоры по которым также были прекращены. Таким образом, в результате сделки РЭС полностью ушла с рынка передачи электроэнергии.

Эксперты считают, что усиление влияния «Россетей» как системообразующей территориальной сетевой организации — закономерное явление. «Укрупнение электросетевых активов — это консолидация ресурсов, что благотворно скажется в первую очередь на текущей работе, обеспечении надежности электроснабжения, оперативности при ликвидации аварий»,— говорит генеральный директор ПАО «Перм­энергосбыт» Игорь Шершаков. Такая крупная компания, как «Россети», может предоставить новые инвестиционные возможности, внедрить единые стандарты и технологии для всего электросетевого комплекса и развить системы автоматизации учета электроэнергии. «Словом, объединение электросетевых компаний — это редкий, почти уникальный случай, когда сокращение участников рынка можно оценивать положительно»,— полагает господин Шершаков.

Экс-зампред краевого правительства, курировавший сферу ЖКХ, Антон Удальев отмечает, что консолидация активов системообразующей территориальной сетевой организацией — нормальное явление в рамках действующего законодательства. По его словам, на рынке передачи электро­энергии Пермского края осталось еще несколько довольно крупных игроков, которые имеют собственные сети или работают на правах аренды. «Пока они соответствуют критериям территориальных сетевых организаций и могут продолжать работу. В случае ужесточения законодательства они также будут вынуждены передать сети СТСО или предпринимать меры по приобретению имущества в целях соответствия критериям либо объединять активы»,— пояснил господин Удальев.

Ирина Суханова