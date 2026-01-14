Затянули в сети
«Россети Урал» продолжают консолидацию сетевых активов в Пермском крае
«Россети Урал» приобрели сети в Добрянке и Краснокамске, принадлежавшие ООО «Регионэнергосбыт». За последний месяц это уже второе приобретение компании — ранее она консолидировала региональные предприятия «Краевые электрические сети» и «Северные краевые электрические сети». В компании планируют продолжить консолидацию сетевых активов Прикамья. Эксперты считают, что сделка также связана с ужесточением федерального законодательства и политики укрупнения системообразующей сетевой организации.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Россети Урал» купили сети в Добрянском и Краснокамском округах. Как сообщили в компании, комплекс включает в себя линии электропередачи 0,4–35 кВ общей протяженностью почти 1 тыс. км, 443 трансформаторные подстанции и одну подстанцию 35 кВ общей мощностью более 230 МВА. Речь идет об объектах, ранее принадлежавших ООО «Регионэнергосеть» (РЭС). Сумма сделки не раскрывается. По данным «Ъ-Прикамье», она могла составить 300 млн руб. «Приобретение объектов электросетевого комплекса проводится в рамках реализации стратегии по консолидации активов на базе системообразующей территориальной сетевой организации»,— уточнили в компании «Россети Урал». Для консолидации используются разные механизмы, в том числе покупка активов, заключение договоров аренды, судебное признание права собственности на бесхозяйное электросетевое оборудование. Компания планирует продолжить консолидацию активов в Пермском крае.
ПАО «Россети Урал» является системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в Пермском крае. Соответствующий указ 5 сентября 2024 года подписал губернатор Дмитрий Махонин. Всего в эксплуатации филиала в Пермском крае находится 371 подстанция. Он осуществляет электроснабжение промышленных предприятий и населения на территории общей площадью 160,6 тыс. кв. км с населением 2,6 млн человек. В декабре прошлого года стало известно, что под управление «Россетей Урал» также переходят региональные предприятия «Краевые электрические сети» (КЭС) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС).
ООО «РЭС» — одно из крупнейших электросетевых предприятий региона, было зарегистрировано в 2021 году. 92,35% долей принадлежит ООО РСК «Развитие», остальные 6,65% — ООО «Энерго-Инвест». Учредителями «Энерго-Инвест» являются Светлана Жукова (доля в УК — 66,67%) и дочь первого губернатора Пермской области Геннадия Игумнова Елена Арзуманова (доля в УК — 33,33%). Учредители АО «КЭС КМР» — ООО РСК «Развитие» (71% у Владимира Плотникова, сына депутата гордумы Перми Владимира Плотникова, 29% принадлежат Елене Арзумановой). Отметим, что ранее коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района были муниципальным предприятием. Чистая прибыль общества в 2024 году составила 842,5 млн руб., выручка — 1,9 млрд руб. Кроме сетей в Добрянке и Краснокамске, РЭС обслуживала сети в других территориях края — Березниках, Чайковском, Перми.
Вчера в ООО «Регионэнергосеть» сделку по продаже сетей не прокомментировали — в компании не ответили на запрос «Ъ-Прикамье». Как сообщил собеседник, знакомый с ситуацией, в собственности РЭС находились только сети Краснокамска и Добрянки. В остальных территориях компания обслуживала сети на правах аренды, договоры по которым также были прекращены. Таким образом, в результате сделки РЭС полностью ушла с рынка передачи электроэнергии.
Эксперты считают, что усиление влияния «Россетей» как системообразующей территориальной сетевой организации — закономерное явление. «Укрупнение электросетевых активов — это консолидация ресурсов, что благотворно скажется в первую очередь на текущей работе, обеспечении надежности электроснабжения, оперативности при ликвидации аварий»,— говорит генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков. Такая крупная компания, как «Россети», может предоставить новые инвестиционные возможности, внедрить единые стандарты и технологии для всего электросетевого комплекса и развить системы автоматизации учета электроэнергии. «Словом, объединение электросетевых компаний — это редкий, почти уникальный случай, когда сокращение участников рынка можно оценивать положительно»,— полагает господин Шершаков.
Экс-зампред краевого правительства, курировавший сферу ЖКХ, Антон Удальев отмечает, что консолидация активов системообразующей территориальной сетевой организацией — нормальное явление в рамках действующего законодательства. По его словам, на рынке передачи электроэнергии Пермского края осталось еще несколько довольно крупных игроков, которые имеют собственные сети или работают на правах аренды. «Пока они соответствуют критериям территориальных сетевых организаций и могут продолжать работу. В случае ужесточения законодательства они также будут вынуждены передать сети СТСО или предпринимать меры по приобретению имущества в целях соответствия критериям либо объединять активы»,— пояснил господин Удальев.