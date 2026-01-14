Пермский «Молот» проиграл первый матч при новом главном тренере

Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ уступили на выезде ХК «Тамбов». Матч прошел при преимуществе хозяев площадки и завершился в их пользу с сухим счетом 0:3. Это первое поражение пермской команды после того, как на посту главного тренера Лев Бердичевский сменил Альберта Мальгина. По итогам гостевой серии «Молот» одержал две победы, одну игру из них в овертайме и потерпев одной поражение. Впереди у пермской команды три домашних матча. В турнирной таблице «молотобойцы» продолжают сражаться за попадание в число шестнадцати лучших команд, что дает право для участия в плей-офф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ