Ульяновский ЗАГС назвал самые популярные и необычные имена новорожденных

Агентство ЗАГС Ульяновской области в своем Telegram-канале сообщило о региональных итогах 2025 года по рождению детей.

Так, в 2025 году в Ульяновской области зарегистрировано 66 двоен и одна тройня. Почти 40% родившихся — первенцы; 33,2% — вторые дети в семьях; 17,4% — третьи малыши по счету у родителей; 10,1% — четвертые и последующие.

Мальчиков традиционно рождается больше — 51% новорожденных, зато девочки второй год подряд лидируют по весу: из рожденных в 2025 году детей самая крупная —девочка Майя с весом при рождении 5,590 кг (в 2024 году малышка Моника весила 5,770 кг).

При этом, отмечают в ЗАГСе, возраст родителей растет: самому старшему, ставшему папой в 2025 году, 65 лет. Самой взрослой маме 2025 года — 51 год (в 2024 году самой взрослой маме было 48 лет).

Самыми популярными именами среди мальчиков в 2025 году стали Михаил (181 новорожденный), Александр (148), Артем (146), Матвей (117), Иван (115), Мирон (108), Дмитрий (100), Тимофей (98), Максим (96), Илья (95). При этом имя Мирон приобрело популярность неожиданно — в 2024 году оно не входило даже в десятку популярных. В ЗАГСе отмечают, что имя Александр все 100 лет наблюдений постоянно входит в пятерку самых распространенных.

У девочек самые популярные имена 2025 года — София (142), Виктория (130), Ева (126), Анна (113), Мирослава (107), Варвара (100), Василиса (100), Полина (94), Ксения (91), Мария (88).

Самые необычные имена мальчиков — Абэль, Алицан, Альтаир, Даврон, Есений, Илкин, Киллиан, Посейдон, Тигр. У девочек — Алексина, Алира, Амирина, Ангелиса, Анелия, Артемия, Арья, Багира, Дея, Евфалия, Зыяда, Ива, Инжи, Ирсана, Каве, Лунна, Марва, Сема, Феодосия, Ювелина, Ширина.

Андрей Васильев, Ульяновск