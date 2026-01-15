«Жизнь» уперлась в потолок

По итогам 2025 года рынок страхования жизни может показать символическое (на 2%) снижение по сравнению с предыдущим годом. Это связано в первую очередь с серьезным сокращением сегмента накопительного страхования жизни на фоне перехода к длинным договорам, а также снижением объемов кредитного страхования. В 2026 году эксперты ожидают восстановления этих двух сегментов, однако повторения показателей 2024 года может не произойти. В целом это приведет к усилению конкуренции на рынке и повышению значимости банковских партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам 2025 года объем рынка страхования жизни (54% от всего рынка) может снизиться в пределах 2%, до 2 трлн руб. Такая оценка приводится в отраслевом обзоре «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Согласно данным рейтингового агентства, за предшествующие 15 лет рынок страхования жизни демонстрировал снижение объемов лишь дважды — в 2019 году (почти на 10%) и 2022 году (на 2,5%).

Нынешнее снижение обусловлено в первую очередь динамикой сегмента накопительного страхования жизни (НСЖ), объем которого сократился на 20–23%, до 1,1 трлн руб.

«Оборачиваясь за год до четырех раз, короткие продукты страхования жизни технически увеличивали рост премий, поэтому мы видели крайне высокие темпы роста страхования жизни»,— поясняет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. С началом цикла снижения ключевой ставки (в июне прошлого года), а соответственно, и ставок по депозитам «страховщики могли уже предлагать более длинные продукты страхования жизни, которые так сильно страховые премии не накручивают», отмечает эксперт.

Если в 2024 году широкое распространение получили программы на три месяца, то к настоящему времени договоры заключаются на сроки от года до трех лет. По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев 2025 года доля договоров от одного года достигла 59%. Клиенты переориентировались на долгосрочные договоры НСЖ в связи с возможностью фиксации высоких доходностей на длительный срок, отмечает гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Чуйко. На рынке получили распространение практики «заключения дополнительных соглашений к действующим краткосрочным договорам», отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина.

Еще одним депрессивным сегментом рынка страхования жизни в прошлом году было кредитное страхование. Его объем сократился на 15–16%, до 64 млрд руб., в первую очередь за счет сокращения выдачи кредитов. По данным Frank RG, за 11 месяцев 2025 года объем выданных ипотечных кредитов (где в основном используется кредитное страхование) составил 3,58 трлн руб., на 21% меньше, чем за аналогичный период предшествующего года. Определенную роль сыграл и добровольный отказ части заемщиков от страховки в целях снижения совокупной стоимости кредита, считает госпожа Хайруллина.

Поддержал рынок сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), прирост которого может составить 60–65%, до 810 млрд руб.

Всплеск продаж ИСЖ перед его закрытием с 1 января 2026 года связан с маркетинговыми стратегиями страховщиков и банков, через которые происходят продажи, поясняет госпожа Басова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вместе с тем в 2026 году в «Эксперт РА» ожидают, что рынок страхования жизни вырастет на 3% и превысит 2 трлн руб. (см. график). Причем сегмент НСЖ увеличится на 70–73%, до 1,9 трлн руб., что будет обусловлено двумя основными факторами — перетоком спроса из сегмента ИСЖ и эффектом низкой базы текущего года, считает госпожа Хайруллина. При этом ожидаемые изменения в законодательство, запускающие так называемое ИСЖ 2.0, так и не прошли даже первого чтения.

Кроме того, в 2026 году эксперты ожидают частичного восстановления сегмента кредитного страхования. Рост может составить 5–10%, до 70 млрд руб., хотя и не достигнет показателя 2024 года (76 млрд руб.). «Оживление сегмента будет обеспечено не только восстановлением кредитования, но и развитием новых продуктовых линий, в частности, страхования жизни и здоровья заемщиков при приобретении жилья в рассрочку»,— считает Айназ Хайруллина.

Данная динамика окажет значительное влияние на бизнес-модели страховщиков жизни, говорят эксперты. Произойдет смещение в сторону более долгосрочного и предсказуемого портфеля НСЖ, усилив конкуренцию в этом сегменте, а также вырастет значимость партнерских каналов продаж с банками и застройщиками, полагает госпожа Хайруллина. Приток больших объемов долгосрочных премий потребует от страховщиков эффективного размещения активов в условиях снижающейся доходности на рынке облигаций, отмечает эксперт.

Юлия Пославская