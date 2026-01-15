Россияне будут в ответе за тех, кого развели

Законопроекты о контроле за разведением и продажей домашних животных, а также об их обязательной регистрации в государственной базе могут быть приняты Госдумой в первом чтении уже в этом месяце, их одобрил профильный комитет по экологии. Депутаты уверены, что это станет важным шагом для формирования законодательства об ответственном обращении с животными. Зоозащитники поддерживают инициативы.

Комитет Госдумы по экологии в среду, 14 января, рекомендовал к принятию два законопроекта, регламентирующих порядок обращения с домашними животными. Их подготовила группа депутатов, давно работающая над профильным законодательством. Среди прочих в нее входят глава комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) и первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов (ЕР).

Первый законопроект вносит поправки в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии».

Депутаты предлагают установить обязанность владельцев за свой счет маркировать домашних животных и ставить на учет в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора.

Перечень животных, подлежащих учету, утвердит правительство. Оно же подготовит подробный порядок учета, закрепив возможные варианты маркировки, например ошейники, бирки или микрочипы.

Второй законопроект регулирует процесс разведения. Предполагается, что для каждого вида будет создан союз объединений заводчиков — НКО, членами которой могут стать клубы и частные лица. Союзы будут вести учет животных и выдавать родословные свидетельства. Также они должны установить порядок разведения породы и определять требования к животным. Заводчикам будет запрещено передавать хозяевам чистопородную особь без родословного свидетельства.

Глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин (ЕР) считает, что первый законопроект решит ряд проблем: «Это поиск потерявшихся животных, подтверждение права собственности, контроль за численностью питомцев и формирование ответственного подхода к их содержанию». Второй законопроект «направлен на упорядочивание деятельности заводчиков, повышение прозрачности их работы и, как следствие, на улучшение условий содержания и здоровья животных».

Отметим, что почти аналогичные законопроекты в прошлом году опубликовало Минприроды.

Сейчас они находятся на согласовании с другими ведомствами и должны быть внесены в правительство до мая 2026 года. Владимир Бурматов признает, что основное отличие депутатских законопроектов от правительственных в том, что их инициативы «уже внесены в Госдуму»: «Мы несколько лет ждали действий Минприроды и в итоге подготовили текст сами». По словам депутата, законодательство о животных в России сейчас находится на стадии формирования: первым шагом стало принятие в 2018 году ФЗ «Об ответственном обращении с животными», и «только после этого началась работа над нормативно-правовой базой». За восемь лет господин Бурматов вносил несколько подобных законопроектов, однако они не получали поддержки в правительстве. «Версия, которую сегодня одобрил комитет, наиболее полная. Мы посмотрели более 20 моделей регистрации и учета животных в регионах и выбрали самую эффективную»,— говорит он. В случае принятия поправок еще предстоит установить ответственность за неисполнение новых правил, а также проработать «способы мотивирования граждан» соблюдать их: «Это может быть требование предъявить регистрацию животного при обращении в ветклинику за плановой помощью».

Эксперт альянса «Благополучие животных» Анна Фельдман отмечает, что все инициативы в этой сфере, в том числе о контроле за разведением животных, будут работать только в случае принятия закона об их обязательной регистрации. Она уверяет, что отсутствие контроля над «владельческими животными» увеличивает популяцию бездомных собак. При этом эксперт считает, что маркировку в базе можно было бы сделать бесплатной для граждан, «однако однозначного решения тут нет».

По данным Дмитрия Кобылкина, поправки планируется рассмотреть в первом чтении уже 20 января. В случае принятия они могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

