Сухопутный генерал не прижился на флоте

Сухраб Ахмедов освобожден от должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) по береговым и сухопутным войскам, сообщил член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментируют, но факт ухода генерала, которого его подчиненные обвиняли в неоправданных потерях, подтвердили несколько известных военкоров и источник “Ъ” в ВМФ. Эта отставка стала для господина Ахмедова второй менее чем за два года: весной 2024-го он был снят с поста командующего 20-й общевойсковой армией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командирские качества генерала Сухраба Ахмедова его сослуживцы и подчиненные оценивают неоднозначно

Фото: Минэкономразвития РД Командирские качества генерала Сухраба Ахмедова его сослуживцы и подчиненные оценивают неоднозначно

Фото: Минэкономразвития РД

Первым об отставке Сухраба Ахмедова 13 января сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Уход генерала из главкомата ВМФ также подтвердили несколько известных военных корреспондентов и блогеров, включая Юрия Котенка, Романа Сапонькова и Владимира Романова. Некоторые из них в связи с этим вспомнили о событиях 22 декабря 2025 года в районе населенного пункта Доброполье в ДНР (к северу от Красноармейска), где наступательные действия российских войск, в том числе подведомственной генералу Ахмедову морской пехоты, не привели к ожидаемым результатам, и о «бесполезных атаках механизированными колоннами».

В Минобороны РФ сообщения об отставке Сухраба Ахмедова не комментируют, а источник “Ъ” в Главкомате ВМФ назвал эту информацию недостоверной. В то же время факт освобождения генерала от должности подтвердил собеседник “Ъ” в одном из подразделений морской пехоты. Пост замглавкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам господин Ахмедов занял во второй половине 2025 года, сменив в этой должности дважды Героя России Михаила Гудкова, погибшего 2 июля 2025 года в зоне боевых действий. По данным источника “Ъ”, Сухраб Ахмедов формально остается в распоряжении командования и его дальнейшее служебное назначение не определено.

Сухраб Ахмедов родился в 1974 году в Грозном, окончил Новосибирское высшее командное общевойсковое училище и Военную академию имени М. В. Фрунзе. Проходил службу в различных регионах, включая Дагестан, Закавказье и Сибирь. С 2009 года командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. В декабре 2022 года был назначен командующим 20-й общевойсковой армией, в 2023 году получил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта. Летом 2025 года Сухрабу Ахмедову было присвоено звание Героя России — об этом 10 июля сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Если отставка господина Ахмедова подтвердится, то она станет для него уже второй за два неполных года: весной 2024-го генерал был освобожден от должности командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа. Причины этого решения официально не назывались, но военные блогеры связывали его с негативными итогами боевых действий на донецком направлении и высокими потерями в подразделениях 20-й армии.

Впрочем, одним из наиболее обсуждаемых эпизодов в карьере генерала стали более ранние события — бои под Павловкой осенью 2022 года.

Тогда военнослужащие 155-й бригады морской пехоты, которой командовал Сухраб Ахмедов, публично обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с жалобами на большие неоправданные потери личного состава и техники. Глава региона поручил проверить эту информацию, не исключив, однако, что обращения могли носить «провокационный характер». Позднее он сообщил со ссылкой на командиров подразделений морпехов, что данные о потерях были преувеличены, но официальные итоги проверки не публиковались.

Оценки Сухраба Ахмедова со стороны сослуживцев и бывших подчиненных заметно расходятся. Некоторые офицеры в беседе с “Ъ” характеризуют его как порядочного, смелого, храброго, и профессионально подготовленного командира, действующего в логике классической общевойсковой школы. В то же время ряд собеседников, служивших под руководством генерала в морской пехоте, напоминают, что инициированная им жесткая кадровая перестройка сопровождалась конфликтами и демонтажем управленческих решений, принятых его популярным в войсках предшественником Михаилом Гудковым. По их мнению, из-за этого внутри подразделений сложилась атмосфера недоверия и внутренней конфронтации, а значительная часть команды генерала Гудкова была выведена из процессов управления.

Некоторые бывшие подчиненные Сухраба Ахмедова также указывают, что усилившаяся при нем бюрократическая нагрузка негативно сказалась на практической боевой работе, и называют генерала жестким карьерным управленцем, чьи методы вызывали отчуждение в личном составе. Как отмечают собеседники “Ъ”, именно сочетание высоких требований, конфликтного стиля руководства и ощутимых боевых потерь стало причиной устойчиво негативного отношения к военачальнику в ряде подразделений, которыми он командовал.

Дмитрий Сотак