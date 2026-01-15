Областным муниципалам помогут с ремонтом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил распределение субсидий муниципальным образованиям на ремонт и капремонт дорог местного значения по госпрограмме «Развитие транспортной системы Ленинградской области». Общий объем финансирования программы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов превысил 2,735 млрд рублей. Предусмотренная сумма сопоставима с объемом финансирования, выделенного в 2025 году, что депутаты областного парламента объясняют смещением акцента с единовременного финансирования на более равномерное распределение средств по годам.

Наибольшие объемы финансирования направлены в муниципальные образования с высокой транспортной нагрузкой. Среди объектов: ремонт улицы Народная в Красном Бору, улиц Береговая и Карла Маркса в Любани в Тосненском районе; обновление дорог в Пашском и Усадищенском поселениях Волховского района. Кроме этого капитальный ремонт пройдет улица Подгорная в поселке Красный Маяк, обновится улица Центральная в поселке Приозерный Лужского района. В Кировском районе предусмотрен ремонт дороги на улицах Дзержинского и Матросова в Назии.

Всего в 2026 году Ленобласть направит из регионального бюджета на ремонт местных дорог более 846,4 млн рублей. Однако год назад только на один 2025 год на эти цели предусматривалось 2,713 млрд рублей. Как объяснил «Ъ Северо-Запад» депутат от фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ленобласти, член постоянной комиссии областного парламента по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Сергей Моренков, сопоставимость сумм не означает стагнации или сокращения поддержки, а отражает изменение подходов к планированию и учет экономических факторов. Более равномерное распределение средств по годам обеспечивает стабильность для муниципалитетов и подрядчиков. По словам депутата, в 2025 году был произведен обширный ремонт около 300 км дорог, были выполнены масштабные ремонтные проекты во Всеволожске, Ручьях, Ропше и на других объектах. «Крупные ремонтные проекты, безусловно, создали задел на будущие периоды эксплуатации»,— отметил депутат.

Ключевой принцип распределения, продолжает господин Моренков,— ориентация на транспортную нагрузку и социальную значимость объектов: школ, больниц, вокзалов. К тому же в постановлении отражены маршруты с высоким трафиком. Кроме того, дополняет парламентарий, существует большой объем дорог, построенных застройщиками. Эти дороги муниципалы еще не приняли на баланс, но они уже есть. Ремонт дорог финансируется не только за счет субсидий из средств дорожного фонда Ленобласти, но и через целевые гранты или софинансирование из местных бюджетов, пояснил господин Моренков.

Александра Тен