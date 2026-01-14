Банк России планирует ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента

Банк России подготовил проект указания, в соответствии с которым с 2027 года появится новая форма отчетности банков об операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиента. Документ опубликован на сайте регулятора.

При подготовке отчетности к операциям по снятию наличных без согласия клиента-физлица относятся в том числе случаи, когда формально его одобрение было получено, но при этом было дано под влиянием обмана или вследствие злоупотребления доверием.

Проект предполагает, что соответствующие отчеты ежеквартально будут предоставлять все кредитные организации, в том числе банки, расчетные и платежные компании, предоставляющие банковские карты и электронные кошельки.

В отчетах кредитные организации будут отражать данные о фактически мошеннических операциях, при которых банк не ограничил выдачу наличных, однако позже получил уведомление от клиента о снятии денег без его согласия. Кроме того, отчет будет содержать сведения о попытках снятия денег, которые были заблокированы из-за признаков мошенничества.

При выявлении признаков мошенничества при обналичивании денег банк должен будет уведомить клиента и ограничить снятие денег до 50 тыс. руб. в день на 48 часов. В отчете кредитные организации должны будут указать, сколько клиентов в итоге подтвердили факт мошенничества.