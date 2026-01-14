Жильцы дома на Народной улице пожаловались на паровую завесу из-за аварии в подвале

Жильцы дома на Народной улице в Невском районе Санкт-Петербурга сообщили о паровой завесе на лестничных клетках из-за коммунальной аварии в подвале. Об этом 14 января пишет «Фонтанка» со ссылкой на хозяйку одной из квартир.

По словам жительницы дома, на время работ в доме отключали отопление. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что дефект устранили днем 8 января и тепло вернулось в квартиры. Затем, как утверждает собеседница издания, в 7-й парадной появился пар. Она также рассказала о регулярных протечках в доме.

В аварийной службе ЖКС № 1 Невского района заявили, что причиной появления пара стал прорыв трубы в подвале 8-й парадной. В управляющей компании отметили, что дефект выявлен, воду уже откачивают. Причину аварии в УК не знают, однако планируют устранить проблему в течение дня.

Артемий Чулков