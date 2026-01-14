Власти Петербурга подготавливают купель у Петропавловской крепости к Крещению

В Петербурге началась подготовка к празднованию Крещения Господня. По уже сложившейся традиции, главная городская купель будет организована у стен Петропавловской крепости на пляже. Организаторы приступили к ее обустройству, чтобы сделать омовение для верующих максимально комфортным и безопасным.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Для обеспечения порядка и безопасности в ходе праздника уже проводятся совещания с представителями администрации города, правоохранительных органов и экстренных служб. Основные мероприятия запланированы на 19 января, купель у Петропавловской крепости будет открыта для всех желающих с 12:00 до 22:00.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что почти 35 тысяч петербуржцев окунулись в 16 специально оборудованных купелях на Крещение.

Андрей Маркелов