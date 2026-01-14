Двум ярославцам ужесточили наказание за массовый поджог автомобилей

Ярославский областной суд ужесточил наказание Алексею Гусарову и Леониду Власову, осужденным за поджог автомобилей на улице Елены Колесовой. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что в октябре 2023 года ночью во дворе дома на улице Елены Колесовой обвиняемые «беспричинно», из хулиганских побуждений облили BMW X5 стоимостью 8,8 млн руб. легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли — машина была уничтожена полностью, как и четыре рядом стоявших автомобиля.

Кроме того, огонь повредил еще две машины, а также балконы и кондиционеры жилого дома. Общий ущерб составил 16,5 млн руб. В прокуратуре уточнили, что BMW принадлежала одной из транспортных компаний Ярославля и находилась в пользовании ее директора.

Дзержинский районный суд признал мужчин виновными по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) и назначил им наказание в виде лишения свободы на 2 года 10 месяцев. Сразу назначенное наказание суд заменил на принудительные работы.

Прокуратура посчитала приговор мягким и обжаловала его, то же самое сделали потерпевшие. Судебная коллегия по уголовным делам облсуда изучила доводы и материалы дела и решила изменить приговор: мужчинам назначили по 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В зале суда их взяли под стражу.

В пользу потерпевших с осужденных взыскано более 6 млн руб. по итогам рассмотрения гражданских исков. Остальным потерпевшим также разъяснили право на обращение с исками.

Алла Чижова