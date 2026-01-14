Астраханская область превысила план по вводу жилья на 18% в 2025 году

В 2025 году объем ввода жилья в Астраханской области вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом и составил 726 тыс. кв. м, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Показатель превысил установленный прогнозный план в 615 тыс. кв. м.

В рамках программ развития жилищной инфраструктуры в Астраханской области благоустроили 46 территорий: парки, набережные, детские и спортивные площадки. Кроме того, в многоквартирных домах заменили 353 лифта, улучшив условия проживания.

Господин Бабушкин отметил, что решение вопроса ветхого жилья продолжается. За год более тысячи жителей переехали в новые квартиры, а объем аварийного жилищного фонда сократился почти на 14 тыс. кв. м.

