В Астрахани обнаружили затонувшее судно, экологи оценивают вред реке

В декабре 2025 года Росприроднадзор получил сообщение от Астраханской природоохранной прокуратуры о судне ЖМЗ «Прут», затонувшем в реке Прямая Болда. Его обнаружили на ул. Украинской, 3, лит. г7 в Ленинском районе Астрахани, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора Затонувшее судно находится на границе Ленинского района Астрахани и поселка Садовый Приволжского района

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Во время выездной проверки сотрудники управления и специалисты ФГБУ «СевКасптехмордирекция» нашли часть затонувшего судна, которое больше не эксплуатируется. Они взяли пробы воды и донных отложений, чтобы определить уровень нефтепродуктов и тяжелых металлов.

Лабораторные результаты помогут определить меры реагирования и оценить ущерб, нанесенный водоему. Все действия контролируются ведомством.

Нина Шевченко