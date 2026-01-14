ЦБ запрашивает больше данных

ЦБ намерен получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц. Регулятор хочет изменить соответствующую форму отчетности, пишет «Интерфакс». В таком случае расширится список операций. Будут предоставляться сведения, например, об оплате компьютерных игр, онлайн-услуг и услуг связи, а также о штрафах, компенсациях ущерба, матпомощи, страховых взносах и выплатах. Кроме того, Центробанк предлагает детализировать информацию об оплатах на маркетплейсах и покупках автомобилей. Отдельно оговаривается, что будет запрашиваться больше данных об операциях с цифровыми активами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк России таким образом подготавливает статистику к будущему законодательству о цифровой валюте, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров: «Что касается цифровых валют, достаточно понятно, для чего это делается. Банком России анонсирована подготовка к изменению законодательства, которое легализует достаточно широкое их использование. У нас, напомню, легализован майнинг, в отличие от обращения цифровой валюты. Поэтому получение статистики о том, как сейчас такие инструменты используются, это действительно важная вещь. Такие данные так же, как и информация о том, что направлены трансакции, возможно, могут быть использованы для того, чтобы предложить клиентам какие-то новые инструменты взаимодействия с партнерами. Ведь мы знаем, что, несмотря на санкционные трудности, проблема трансграничных расчетов в значительной степени решена. Получение достаточно детализированной информации позволит дополнительно эту ситуацию оптимизировать».

Среди уточнений по цифровой валюте ЦБ предлагает разделить на отдельные графы сведения о ее покупке и продаже, а также данные о сделках с утилитарными цифровыми правами. Изменения направлены на контроль операций с криптовалютой, уверен генеральный и технический директор разработчика цифровых систем для банков Self Кирилл Иванов: «Центробанк всю жизнь стремится к одному — контролю. И это просто очередной шаг по повышению прозрачности оборачиваемых средств, в том числе и криптовалютных. Мы неминуемо идем к тому, что вся криптовалюта, которая есть, станет так или иначе контролироваться, как, например, происходит в США. Все люди, которые используют эти активы, будут по ним отчитываться. Но это будут точно такие же активы, как и все остальные. При этом не думаю, что это как-то сильно может коснуться тех, кто что-то покупает на западных маркетплейсах, например. Но если же люди занимаются какими-то активными операциями, связанными, в частности, с криптовалютными биржами, то, очевидно, это их затронет».

Также, согласно тексту поправок в форму отчетности, ЦБ хочет получать от банков данные о резидентстве отправителя и получателя трансграничного перевода, а также о сумме комиссии, способе, виде и источнике трансакции.

Александра Абанькова