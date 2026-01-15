В Черноземье 16 января ожидается морозная погода, до –18°C

В пятницу, 16 января, жителей Черноземья ожидает морозная погода с переменной облачностью. Температура воздуха будет варьироваться от –9°C до –18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура в течение дня составит от –9°C до –13°C. Ожидается морозная погода без осадков. Северо-восточный ветер — до 9 м/с.

В Воронеже температура воздуха будет варьироваться от –11°C до –15°C. Прогнозируется морозная и солнечная погода без осадков. Порывы ветра — до 8 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит –12°C, днем повысится до –9°C, ночью понизится до –14°C. В течение суток будет морозно и пасмурно. Ветер — до 9 м/с, без осадков.

В Липецке ожидается морозная и солнечная погода. Утром температура составит –12°C, днем — –13°C, вечером опустится до –16°C, ночью — до –18°C. Северо-восточный ветер с порывами до 7 м/с.

В Орле в течение дня будет морозно и пасмурно. Утром температура воздуха составит –12°C, ночью понизится до –14°C. Ветер — до 6 м/с, осадков не ожидается.

В Тамбове прогнозируется морозная и солнечная погода. Утром температура составит –14°C, ночью опустится до –17°C. Ветер с порывами до 4 м/с.

