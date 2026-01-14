ДСК занял первое место по вводу жилья в регионе по итогам 2025 года

По итогам 2025 года ДСК занял 1-е место в Воронежской области в рейтинге Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) по объему ввода жилья. За год компания ввела в эксплуатацию 220 169 квадратных метров жилья. В федеральном рейтинге ДСК занял 22-е место, поднявшись сразу на 13 позиций по сравнению с предыдущим годом — один из наиболее заметных результатов в отрасли.

Весной 2025 года ДСК начал ввод жилых объектов с позиции 8 (2 квартал) в ЖК «Черёмушки» — современном мини-городе в поселке Отрадное. Проект развивается на территории более 100 гектаров и строится по принципу «всё рядом с домом»: здесь уже работают школа, детский сад, формируется сеть общественных пространств. В ноябре в жилом комплексе состоялся ввод позиции 2 (квартал 3), а в декабре — позиции 1 (квартал 3).

Следующим этапом в марте стал ввод 19-й позиции ЖК «Новый Современник», расположенного в центральной части Воронежа. Этот проект стал архитектурным продолжением ЖК «Современник» и первым для компании примером застройки на стилобате. Жилой комплекс дополнил сложившуюся инфраструктуру центра города и стал примером нового подхода ДСК к комплексной застройке.

Летом активное развитие продолжил ЖК «Ласточкино» в микрорайоне Шилово. В эксплуатацию были введены позиции 36 и 21. Жилой комплекс расположен в окружении природы: рядом сосновый лес, озеро и река Дон. При этом микрорайон полностью обеспечен социальной инфраструктурой. Здесь есть школа, детские сады, поликлиника, храм, торговый центр. А в декабре ДСК ввел здесь спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, который откроется уже в этом году. Также в конце года ДСК ввел в эксплуатацию позицию 35 AI.

В сентябре были введены позиции 1.1 и 1.2 жилого комплекса «Парад Планет», расположенного на улице Ворошилова. Это один из самых концептуальных проектов ДСК, в котором архитектура и благоустройство вдохновлены темой космоса. Башни разной этажности названы в честь планет Солнечной системы, а дворы будут оформлены с элементами космического дизайна. Комплекс органично интегрирован в инфраструктуру центра города и рассчитан на жителей, ценящих видовые квартиры, дизайнерские парадные и продуманную среду.

В декабре 2025 года ДСК ввел позиции 6, 7 и 16.2 ЖК «Яблоневые сады». Жилой комплекс занимает 52 гектара и формирует новую философию городской жизни, где природа и архитектура существуют в едином пространстве. Проект отличается развитой социальной инфраструктурой: в 7 позиции жилого комплекса будет располагаться встроенный муниципальный детский сад на 200 мест, а рядом с позицией 16.2 уже работает новая школа на 1 575 мест.

Завершающим аккордом 2025 года стал ввод 3-й позиции жилого комплекса «Городские истории» — уютного квартала недалеко от центра Воронежа. Проект ориентирован на комфортную городскую жизнь: благоустроенные дворы, масштабное озеленение, встроенные детские сады и шаговая доступность к ключевым объектам городской инфраструктуры.

Всего в 2025 году Домостроительный комбинат ввел 12 жилых позиций в шести жилых комплексах Воронежа, подтвердив лидерство в регионе и значительно укрепив позиции на федеральном уровне. Успех компании обусловлен не только объемами строительства, но и последовательным развитием комплексных жилых проектов, где многоквартирные дома дополняются социальной инфраструктурой. Именно такой подход сегодня формирует устойчивый спрос и доверие к застройщику.

АО "СЗ "ДСК"