Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вышла из капитала Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), который она приобрела в июле 2025 года с целью выпуска там малооборотных двигателей (МОД) для крупнотоннажного флота. Официальной причиной произошедшего в ОСК называют завершение первого этапа стратегии разработки МОД. В КМЗ говорят, что обе компании получили значительные выгоды от реализации проекта, по меньшей мере на два года, сократив срок освоения выпуска и серийного выпуска двигателей такого типа. Эксперты видят выход ОСК из капитала КМЗ логичным, оценивая финансовое состояние оборонного холдинга как очень сложное, а его интеграцию в состав ОСК называют нецелесообразной.

Фото: OOO «Кингисеппский машиностроительный завод»

В среду, 14 января, стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация вышла из капитала Кингисеппского машиностроительного завода, который она приобрела в июле 2025 года с целью выпуска там малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота. В ОСК и КМЗ подтвердили «Ъ Северо-Запад» эту информацию.

Свое решение в ОСК объяснили следующим образом:

«Сотрудничество госкорпорации с КМЗ осуществлялось исключительно в рамках заранее согласованного этапа работ по проекту МОД. Результатом работы стало создание конструкторского бюро, наличие которого позволит в короткие сроки приступить к разработке малооборотного двигателя и подготовить базу для выхода на серийное производство».

Успешное прохождение первого этапа проекта по созданию МОД позволит ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении, в связи с чем состоялся выход ОСК из капитала КМЗ и возвращение его прежним собственникам, добавили в компании. При этом, когда в середине прошлого года была осуществлена сделка, ни одна из сторон не заявляла, что покупка носит временный характер.

В КМЗ отметили, что процесс выхода ОСК из капитала холдинга полностью завершен, а пакет акций (100%) полностью передан его владельцу Михаилу Даниленко. Обе стороны получили значительные выгоды от реализации проекта, по меньшей мере на два года сократив срок освоения выпуска малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота.

В холдинге уточнили, что продолжат работу с ОСК, в том числе по данному проекту, но как технологический партнер.

Вместе с тем в ОСК, акции которой в 2023 году были переданы банку ВТБ, заявили, что нашли нового технологического партнера — инжиниринговый центр «Кронштадт», с которым у госкорпорации «достигнуты договоренности по созданию наиболее сложных узлов МОД». Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя. Как выяснилось, соглашение о партнерстве между центром и ОСК было заключено еще в июне 2025 года. В ближайшее время компании планируют подписать обязывающий документ. Изготовление и испытания первого двигателя намечены на 2027–2028 годы.

Малооборотные двигатели мощностью более 7,5 МВт, необходимые для строительства крупнотоннажных судов, в России не производятся. Возможности их покупки у швейцарской WinGD или финской Wartsila после начала боевых действий на Украине у РФ нет, а поставки из КНР затруднительны. Основная проблема заключается в том, что двигатели в Китае изготавливают по лицензиям западных компаний с использованием комплектующих «недружественных» стран, пояснили собеседники «Ъ Северо-Запад» в судостроительной отрасли.

При этом, согласно данным Минпромторга, России к 2040 году нужно построить не менее 270 крупнотоннажных судов, требующих 414 двигателей мощностью выше 10 МВт.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что решение о выходе ОСК из капитала КМЗ вполне логично, так как финансовое состояние оборонного холдинга сейчас сложное и его интеграция в состав ОСК нецелесообразна, так как основные задачи в рамках взаимодействия с КМЗ по разработке малооборотных двигателей были выполнены. Поэтому партнерство с ИЦ «Кронштадт» выглядит логичным развитием проекта с точки зрения как управленческих компетенций, так и финансовых ресурсов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», с 2022 года КМЗ в качестве ответчика фигурировал в 207 арбитражных разбирательствах на общую сумму 1,18 млрд рублей (часть судов завершена). По данным ресурса электронного правосудия kad.arbitr.ru, с июня 2025 года КМЗ в качестве ответчика фигурирует в 25 делах.

Владимир Колодчук