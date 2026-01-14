Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор по инициативе бразильской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили актуальные международные вопросы, с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы. В ходе беседы было отмечено совпадение позиций России и Бразилии в вопросах защиты суверенитета и национальных интересов Боливарианской Республики.

Господа Путин и да Силва договорились продолжить координацию усилий, в том числе в рамках ООН и БРИКС, с целью деэскалации напряженности в Латинской Америке и других регионах мира.

Также в ходе разговора обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества. В феврале запланировано заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня, где будут рассмотрены перспективы сотрудничества в различных сферах.