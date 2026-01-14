Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В МИД России вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия вызвана в министерство иностранных дел России. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба дипведомства. Причину вызова в МИД РФ не указали.

Дейни Долакия заняла свой пост в июне 2025 года. До этого она работала советником-посланником в Пекине, спецпосланником в Восточно-Африканском регионе.

В последний раз временного поверенного в делах Британии в Москве вызывали в российский МИД в июле 2023 года. Тогда эту должность занимал Том Додд. Министерство сообщило ему, что сотрудники дипломатических миссий Великобритании теперь обязаны уведомлять о своих передвижениях по России.

Новости компаний Все