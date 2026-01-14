Нефть под ударом

Несколько новых нефтяных танкеров подверглись атакам украинских беспилотников в Черном море. Информацию об этом подтвердили в российском Минобороны. Инцидент произошел в 100 км от Анапы. Два поврежденных судна — Delta Harmony и Matilda — перевозили экспортную нефть Казахстана. На этом фоне МИД страны вызвал послов европейских стран и выразил обеспокоенность ростом рисков для международной энергетической инфраструктуры. Танкеры шли под флагом Мальты и Либерии. Американская компания Chevron подтвердила, что под удар попало третье судно — Delta Supreme.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ненадежность морских перевозок уже стала глобальной проблемой, которая пока остается без решения, отмечает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Танкеры были арендованы американской компанией Chevron, и, судя по всему, принадлежали греческим и мальтийским судовладельцам. Даже сами американцы не могут защитить свою нефть, которая, кстати, не подпадает ни под какие санкции. Blend Казахстана исключена из американских, британских и европейских санкционных списков, то есть эта нефть легально продается в Европейском Союзе.

Все это может привести к тому, что танкеры начнут защищать. Одно дело, когда два-три танкера были атакованы, соответственно, поставки сорвались. Может быть, не такой большой урон в моменте компания Chevron понесла. Но, условно говоря, завтра может затонуть танкер, в котором может быть 150 тыс. тонн нефти. Если еще недавно все смотрели на Балтийское море, теперь все смотрят и на Черное море. Все это будет иметь серьезные экономические последствия, которые сейчас очень сложно просчитать. Речь идет в целом о том, что меняются правила игры, значит, будет дорожать фрахт. То, что еще недавно функционировало в каком-то цивилизованном пространстве, был понятен этот бизнес, теперь начинает расползаться».

Подобные инциденты в Черном море не единичны. Осенью из-за повреждений в ходе атаки дронов терминал в Новороссийске останавливал прием грузов. Найти эффективные альтернативные маршруты сложно, говорит генеральный директор компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим: «Наибольшее количество российской продукции отгружается в Черном море, но значительная часть может грузиться и через Северо-Запад, например, Приморск, Высоцк. Но вывести все объемы только через северные порты нельзя. На Дальнем Востоке свои экспортеры.

Альтернатив мало, а риски увеличиваются. С точки зрения экономики повышаются расходы на страховки из-за повышенного военного риска. Страховка для одного рейса большого танкера может стоить больше $100 тыс. Но я думаю, что маршрут будет продолжать работать для сухих грузов. Смысла атаковать суда с удобрениями или зерном не существует. Хотя плата за военные риски, несомненно, возросла для всех судов, а не только для нефтяных. Сроки, я думаю, немного могут измениться, потому что сейчас большие танкеры свободно могут ходить напрямую из Новороссийска в Турцию, и, конечно, сейчас все будут прокладывать маршруты поближе к территориальным водам Турции, но это изменения, измеримые часами, даже не днями».

В прошлом году через терминал проходило до 1,7 млн баррелей нефти каждый день. Как пишет Bloomberg, инциденты могут еще больше нарушить работу Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным агентства, в январе экспорт упал до 800 тыс. баррелей в день из-за суровой зимы.

Анжела Гаплевская