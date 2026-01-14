Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ акции второго совладельца KDV с активами в Черноземье

Генпрокуратура РФ просит Тверской суд Москвы обратить в доход государства 18,07% акций АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ»), которые принадлежат совладельцу компании Игорю Семенову. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с иском надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В настоящее время на Семенова зарегистрированы 18,07% акций АО "Кондитерус Ком" — материнского общества ГК "КДВ", они подлежат обращению в доход Российской Федерации», — сказал собеседник агентства. По его мнению, сохранение за господином Семеновым этих акций АО позволит уже признанному участником экстремистского объединения владельцу «КДВ» Денису Штенгелову «и дальше получать дивиденды от деятельности ГК, опосредованно участвовать в управлении холдингом, быть осведомленным о финансово-хозяйственной жизни компаний и использовать эту информацию в экстремистских целях».

Решением Тверского районного суда Москвы от 1 октября имущество владеющей холдингом КДВ семьи Штенгеловых — Дениса, его отца Николая и жены Марии Коржиловой, — в том числе акции и доли 58 компаний холдинга «КДВ» на общую сумму 500 млрд руб., изъято в доход государства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова